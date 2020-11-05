نور الدين اليوسف لـ"دوت الخليج":فيلم "1 2 3 أكشن" مغامرة فنية ومجال التمثيل أصعب من الإعلام

نور الدين اليوسف الإعلامي والفنان الإماراتي الذي شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية القصيرة خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحا ملفتا، ويعود هذه المرة للمشاركة في أول عمل سينمائي طويل له وهو فيلم "1 2 3 أكشن" الذي من المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر الجاري في قاعات السينما في السعودية والخليج.

نور الدين اليوسف عن فيلم "1 2 3 أكشن": مغامرة ممتعة ومتعبة

نور الدين اليوسف كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تجربته الجديدة في الفيلم السعودي "1 2 3 أكشن" التي اعتبرها مغامرة كما تحدث كذلك عن شخصيته في العمل السينمائي الجديد فقال: "اعتبر هذا العمل مغامرة و خصوصا أنه فيلم سعودي وتقييمي للتجربة أنها كانت ممتعة و متعبه في نفس الوقت خصوصا أنها الأولى لي مع الأفلام الطويلة، فكان لدي تحارب سابقة مع الأفلام القصيرة إضافة إلى مشاركتي في مسلسل و جزء قصير من قصة في حلقات منفصلة متصلة، وأرى أن هناك اختلافات في هذه التجربة عن تجاربي السابقة أهمها من ناحية الشخصية فأنا أمثل الشر في (1 2 3 أكشن)، وقد استغرق العمل في الفيلم وقت طويل من ناحية التحضير والتصوير".

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موعد عرض فيلم "1 2 3 أكشن" لميساء مغربي ونور الدين اليوسف

نور الدين اليوسف تحدث عن موعد عرض الفيلم الجديد، وكذلك عن الصعوبات التي واجهت فريق العمل خلال الفترة الماضية من ناحية التصوير وكذلك تحديد موعد لعرض الفيلم الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والمواهب الشابة فقال نور الدين اليوسف: "الفيلم من المقرر أن يعرض خلال هذا الأسبوع في يوم 5 نوفمبر في دور العرض في الخليج وكذلك في المملكة العربية السعودية، وقد انتهينا من تصوير الفيلم بشكل كامل قبل أزمة كورونا وتحديدا في ديسمبر الماضي، وكان من المفترض ان يعرض في عيد الفطر لكن تم تأجليه نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا على صناعة السينما".

"1 2 3 أكشن" يشارك في بطولته كل من الفنانة ميساء مغربي، وكذلك الفنان السعودي ماجد مطرب فواز، وزياد بن نحيت، ودايلر، وركان بن عبدالواحد، وخالد يسلم، وركان بو خالد، وفي فؤاد، والعمل من إخراج شادي الرملي.

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نور الدين اليوسف: "العمل في التمثيل أصعب من المجال الإعلامي"

نور الدين اليوسف كشف كذلك عن رأيه فيما ينقص السينما العربية وتحديدا الخليجية فقال: "أعتقد أن أهم الأشياء التي تنقص السينما الخليجية بشكل خاص والعربية بشكل عام الخبرة الكافية والإنتاج الضخم فالتجارب التي تقدم حاليا جيدة لكنها متواضعة، والسينما المصرية لا تزال دوت الخليج الرائدة من الناحية التجارية"، كما أشار نور الدين اليوسف للصعوبات التي واجهها في تجاربه التمثيلية بالمقارنة مع المجال الإعلامي فقال: "مجال التمثيل بالنسبة لي هو أكثر صعوبة من المجال الإعلامي خصوصا من ناحية البدايات فأنا أجده أصعب من التقديم لأن خبرتي فيه تمتد من عام 1997 وإلى الآن فلا مجال للمقارنة بينهما".

نور الدين اليوسف قدم العديد من البرامج التلفزيونية خلال مسيرته في العمل الإعلامي، على قناة "الحرة" و"سما دبي"، وقد شارك في أكثر من عمل فني خلال السنوات الماضية، ولفت الأنظار إليه.