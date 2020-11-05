من هم أبطال مسلسل "ما وراء الطبيعة" مع عرض حلقاته اليوم على netflix

تتوجه الأنظار اليوم الى أبطال مسلسل "ما وراء الطبيعة" مع عرض حلقاته اليوم على Netflix حيث تصدر عنوان العمل صباح اليوم مؤشرات البحث "غوغل" تزامناً مع موعد عرض أولى حلقاته اليوم الخميس، ويأتي ذلك بعد طول انتظار له وحماس المشاهدين لقصته التي تحكي عن عالم ما وراء الطبيعة بإطار مشوّق من الغموض والمغامرات.

أبطال مسلسل "ما وراء الطبيعة"

الجمهور إذاً على موعد اليوم مع أولى حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي سيتم عرضه على منصة نتفليكس، وهو أول عمل مصري من إنتاج هذه المنصة.

يشارك في بطولة المسلسل كل من: د. رفعت إسماعيل يقوم بدوره أحمد أمين، ماجي ماكيلوب تقوم بدورها رزان جمّال، هويدا تقوم بدورها آية سماحة، رئيفة تقوم بدورها سماء إبراهيم، شيراز تقوم بدورها ريم عبدالقادر، لوسيفر يقوم بدوره كريم الحكيم، رضا يقوم بدوره رشدي الشامي، مدحت يقوم بدوره خالد ابراهيم، طلعت يقوم بدوره باتع خليل، الهام تقوم بدورها سالي عقيل، رمزي يقوم بدوره أمجد الحجار، كمال يقوم بدوره عبدالسميع عبدالله، ابراهيم النوبي يقوم بدوره منصور عبدالقادر، طه يقوم بدوره أدم وهدان.

كما يشارك في العمل: رفعت (الطفل) يقوم بدوره عمر أحمد، رضا (الشاب) يقوم بدوره أحمد داش، الهام (الطفلة) لي لي صلاح، رئيفة (الطفلة ) تقوم بدورها جودي رامي، طلعت (الطفل) يقوم بدوره بلال مصطفي، مدحت (الطفل) يقوم بدوره سيف صفوت، ابراهيم النوبي (الطفل) يقوم بدوره مؤمن، عز الدين يقوم بدوره سند مفتاح، جبريل يقوم بدوره حسن قرفال، الخضراوب باشا يقوم بدوره هشام زكي، نرجس تقوم بدورها فاطمة البناوي.

"ما وراء الطبيعة" يحمل رؤية وإشراف وإخراج المخرج المصري عمرو سلامة، ويشاركه في الإخراج المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري، واما الإنتاج فهو لعمرو سلامة ومحمد حفظي.

تفاصيل مسلسل "ما وراء الطبيعة" على نتفليكس

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مقتبس عن سلسلة روايات للكاتب المصري أحمد خالد توفيق عن طبيب تصبح كل قناعاته العلمية فجأة محل تساؤل، مع الإشارة الى أنه قد بيعت من تلك الكتب أكثر من 15 مليون نسخة.

تدور أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" حول رحلة الشك التي يمر بها الطبيب رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

تبدأ القصّة عام ١٩٦٩ حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. وتصحب رفعت إسماعيل، في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

سيعرض المسلسل مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

كما سيكون مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

شروط المخرج لحضور "ما وراء الطبيعة"

في سياق متعلق، وضع المخرج عمرو سلامة شروطاً لمشاهدة مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، وكتب تدوينة عبر فيسبوك جاء فيها :"مسلسل ما وراء الطبيعة سيكون متاحا على نتفليكس بعد ساعات، الخميس ٥ نوفمبر العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة الحبيبة".

وتابع :"المسلسل يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا، ياريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت، تشوفه في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة».

مخرج العمل طلب التركيز في المسلسل وعدم الإلتهاء بالطعام والحوارات مردفاً في تدوينته :"ياريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة، افتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان في مشاهد بلغات تانية فتقرا الترجمة، لو من محبين السلسلة، فتوقع مبكرًا أن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق ١٠٠٪ لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها من نعومة أظافري".