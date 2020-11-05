فن ومشاهير

حسيت باختناق.. عائشة بن أحمد تروي لـ دوت الخليج تفاصيل موقف صعب تعرضت له

0 نشر
0 تبليغ

أكدت الفنانة عائشة بن أحمد، أنها تعاني من فوبيا الأماكن المغلقة، وكشفت كواليس موقف صعب تعرضت له في سويسرا.
قالت عائشة بن أحمد، في تصريح لـ "دوت الخليج": إنها شعرت بإختناق أثناء تواجدها في نفق ثلجي عندما كانت في سويسرا وكان عمرها ما يقرب لأ 11 عام، وإنها تعاني من وجودها في أماكن مغلقة.

يذكر أن شاركت عائشة بن أحمد فى بطولة فيلم " توأم روحي" و يدور الفيلم في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسيت باختناق.. عائشة بن أحمد تروي لـ دوت الخليج تفاصيل موقف صعب تعرضت له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا