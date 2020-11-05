حسيت باختناق.. عائشة بن أحمد تروي لـ دوت الخليج تفاصيل موقف صعب تعرضت له

قالت عائشة بن أحمد، في تصريح لـ "دوت الخليج": إنها شعرت بإختناق أثناء تواجدها في نفق ثلجي عندما كانت في سويسرا وكان عمرها ما يقرب لأ 11 عام، وإنها تعاني من وجودها في أماكن مغلقة.

أكدت الفنانة عائشة بن أحمد، أنها تعاني من فوبيا الأماكن المغلقة، وكشفت كواليس موقف صعب تعرضت له في سويسرا.

يذكر أن شاركت عائشة بن أحمد فى بطولة فيلم " توأم روحي" و يدور الفيلم في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.