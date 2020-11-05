ريهام عبد الغفور بإطلالة صيفية في شرم الشيخ

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها عبر موقعها الخاص "انستجرام".

و ظهرت ريهام عبد الغفور باطلالة صيفية جميلة باللون الوردي، مرتدية قبعة زرقاء مع نظارة شمس، بمدينة شرم الشيخ.

و جاءت تعليقات متابعينها كالتالي:

جميلة - زي القمر

يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال و أنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه و تزوجت من شريف الشبكشي، و أنجبت منه ابنها الثاني فاروق.

و كانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019.