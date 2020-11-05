فن ومشاهير

ريهام عبد الغفور بإطلالة صيفية في شرم الشيخ

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نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها عبر موقعها الخاص "انستجرام".

 

و ظهرت ريهام عبد الغفور باطلالة صيفية جميلة باللون الوردي، مرتدية قبعة زرقاء مع نظارة شمس، بمدينة شرم الشيخ.

 

و جاءت تعليقات متابعينها كالتالي:

 

جميلة - زي القمر

 

يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال و أنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه و تزوجت من شريف الشبكشي، و أنجبت منه ابنها الثاني فاروق.

و كانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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