ريهام عبد الغفور بإطلالة صيفية في شرم الشيخ

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها عبر موقعها الخاص "انستجرام".
و ظهرت ريهام عبد الغفور باطلالة صيفية جميلة باللون الوردي، مرتدية قبعة زرقاء مع نظارة شمس، بمدينة شرم الشيخ.
و جاءت تعليقات متابعينها كالتالي:
جميلة - زي القمر
يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال و أنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه و تزوجت من شريف الشبكشي، و أنجبت منه ابنها الثاني فاروق.
و كانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019.
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