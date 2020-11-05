شاركت الفنانة سهر الصايغ، صورة جديدة لها مع متابعينها عبر حسابها الشخصي "انستجرام". وتظهر سهر الصايغ بميك اب جرئ من شغل الميكب اب ارتيست دينا الكاشف، وتضع سهر نظارة شمس فوق راسها. وعلقت سهر الصايغ قائلة: "ميك اب بالموهوبة دينا الكاشف". وجاءت ردود متابعينها كالاتي: قمر – جميلة - خلابة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. سهر الصايغ بميك اب جريء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.