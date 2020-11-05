بعد إصابتها بكورونا.. ريم العدل تفتح النار: لماذا الترصد بمهرجان الجونة

عبّرت الإستايلست ريم العدل، عن استيائها الشديد بسبب ردود الأفعال التي تلقتها فور إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت ريم، من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك": "امبارح كتبت پوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة.. لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. احنا في وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم.. المهم من أول ما كتبت الپوست وأنا عمال يجيلي مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة لادانة مهرجان الجونة ومش فاهمة ليه بجد؟".

وتابعت قائلة: "كأن فيه ترصد لمهرجان الجونة اللي الحقيقة وبشهادة وزارة الصحة نفسها كان واخد كل الإجراءات الوقائية.. أي فعاليات مش تحت إشراف المهرجان مباشرة لا تخضع لمسئوليته وإنما هي تحت مسئولية منظميها، زائد إن كلنا أفراد راشدين مسئولين عن قراراتنا وسلوكياتنا".

بينما اختتمت حديثها قائلة: "فنهدا شوية يا جماعة وعلى فكرة أستاذة نشوى مصطفى ربنا يقومها بالسلامة يارب ما كانتش في الجونة أصلًا! ووجز ماكنش في مهرجان الجونة ده واحد كان مسافر الجونة مع اصحابه .. طيب بلاش.. تامر هاشم اعلن اصابته قبل الجونة اصلًا و اكيد تامر هاشم اشهر مني بس ما تعملش علي تصريحه الزيطة اللي حصلت امبارح عشان ماكنش في ساعتها جونة نلوم علي منظميها.!! كفايا يا جماعة ارحموا نفسكوا.!! . انا ما شوفتش ناس بتتلكك عشان توقف الحياة بالطريقة دي! ربنا يسلّم ويحفظ الكل".