أمينوكس يطرح ميني ألبوم " الراي ديالي "

طرح الفنان المغربي أمينوكس ميني ألبوم جديد له بعنوان " الراي ديالي "، وذلك عبر قناته على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.
ويضم الميني ألبوم الجديد 4 أغاني بألوان مختلفة، وهو من إنتاج أمينوكس فيما تكلفت شركة سوني ميوزك إنترتيمنت الشرق الأوسط بالتوزيع الرقمي.
ونشر أمينوكس مقاطع من الألبوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام معلق عليه " كنتسنا تعليقاتكم و متنساوش عملوا سوبسكرايب و فولو ".
أغاني هذا الألبوم كلها من كلمات وألحان أمينوكس، وتوزيع موسيقي كل من يونس الجحفاوي، أتوميك و فيبيانو، حيث تحمل الأغاني مزيجا موسيقيا بين هوية موسيقى الراي وتجارب مختلفة بطابع الذي عرف به أمينوكس لدى الجمهور.
ومن بين المفاجآت التي حملها الألبوم، ديو غنائي جمع أمينوكس بالفنانة المغربية الفرنسية ناج بعنوان " ماما ديالي " يدور حول موضوع الأم.
يشار إلى أن آخر أعمال أمينوكس أغنية " موناليزا " من كلماته وألحانه وتوزيع يونس الجحفاوي، بالإظافة إلى أغنية مشتركة مع مغني الراب حليوة بعنوان " ساندريلا.
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