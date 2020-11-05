على الموتوسيكل.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد مكي

نشر الفنان أحمد مكي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر أحمد مكي وهو يجلس على موتوسيكل، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيه.

ومؤخرا أعلن المنتج تامر مرسي، رئيس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مؤلف الجزء الثاني من مسلسل الاختيار والذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبد العزيز.

وجرى توقيع العقد مع المؤلف هاني سرحان ليتولى مهمة كتابة الجزء الثاني من الاختيار ويتولى مهمة الإخراج بيتر ميمي، وجار اختيار باقي عناصر العمل.

كانت أحدث أعمال أحمد مكى في الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول حلقات منفصلة متصلة يناقش فيها قضايا اجتماعية حول العلاقات الزوجية وفكرة الصراع بين الرجل والمرأة.