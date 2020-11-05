يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" على شبكة نتفليكس اليوم الحلقة الاولى له، والذي يدور حول أحداث غامضة تجتاح حياة "رفعت" الذي يجسده "احمد امين" تجبره على التّحوّل من طبيب أمراض دم لا يؤمن إلّا بالحلول العلمية إلى خبير في كشف الظواهر الخارقة للطبيعة
وقد دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_امين ،وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
يذكر أن انضم الفنان أحمد أمين لفريق عمل فيلم "برة المنهج"، حيث يظهر من خلاله كضيف شرف، ونشر عبر "انسجرام " صورة من كواليس العمل.
ويشارك مؤخرا "احمد أمين " في حملة توعوية ، تحت رعاية وزارة الصحة ، خاصة بطلاب المدارس ، للتوعية من خطر فيروس كورونا .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أحمد أمين بيعمل عظمة».. ويتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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