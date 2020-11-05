شاهد.. تجهيزات ريهام سعيد لعودة برنامجها "صبايا الخير"

نشرت المذيعة ريهام سعيد فيديو لها جديد عبر موقعها الشخصي "إنستجرام".

ويتضح في الفيديو تجهيزات ريهام سعيد من أجل أولى حلقاتها لبرنامجها المقرر عرضه على قناة النهار "صبايا الخير".

وتضع ريهام سعيد لمساتها الأخيرة على كل من شعرها ووجها، وعلقت على الفيديو "توكلنا علي الله".

و ترجع ريهام الى برنامجها الذي انطلقت منه في عام 2012 وحتى عام 2018، وحققت نجاحا كبيرا في تلك الفترة، وصنعت العديد من الانفرادات.

ويذكر أن إيقاف ريهام سعيد لمدة عام كان بسبب تصريحها عن مريضات السمنة المفرطة في برنامج "صبابا" قائلة: "الناس التخينة ميتة، و عبء علي اهلها والدولة".



هو ما دفع النائب ايهاب غطاطي، للتقدم بطلب احاطة الي رئيس مجلس النواب علي عبد العال، معتبرا ما تناولته ريهام سعيد باهانة المراة المصرية.

