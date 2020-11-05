اليوم.. حفل لـ كايروكي في الشيخ زايد

يستعد فريق "كايروكي" الغنائي لإحياء حفل ضخم مساء اليوم الخميس في الشيخ زايد مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وطلب الفريق من الجمهور الالتزام بجميع الإجراءات، ومن أبرزها ارتداء الكمامة طوال وقت الحفلة، واستخدام الكحول بشكل مستمر، والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

يذكر أن فريق "كايروكى" يعد من أشهر الفرق الغنائية فى مصر، حيث بدأت الفرقة بشكل رسمى فى 2003، وهى الآن مكونة من خمسة أفراد، هم: أمير عيد "غناء وجيتار"، شريف هوارى "جيتار وصوت"، تامر هاشم "درامز"، آدم الألفى "باص جيتار"، شريف مصطفى (أورج).

وقد حققت الفرقة نجاحا كبيرا منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية، تحديدًا بعد أغنية "صوت الحرية" التى يعتبرها شباب مصر "أغنية الثورة" أو "أغنية الحرية".