نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة عبر حسابها الشخصي "إنستجرام". تظهر هند عبد الحليم بفستان باللون الرمادي، ومعها كل من زوجها كريم قنديل والفنان عمر الشناوي ببدل زرقاء. وعلقت هند على الصورة "رجال بالازرق"، ورد عليها عمر الشناوي قائلا "كنا مطقمين علي الاخر". ويذكر أن تلك الصورة تم التقاطها بعقد قران الفنانة درة زروق، على مهندس الديكور هاني سعد. و من المتعارف عليه هو ظهور هند عبد الحليم مع زوجها باطلالات جذابة وأنيقة دائما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هند عبد الحليم بصحبة زوجها وعمر الشناوي بالبدل الزرقاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.