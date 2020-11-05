قريبا.. أحمد كرارة ونور في عمل درامي

شارك النجم "احمد كرارة" صورة تجمعه مع النجمة "نور" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهر كرارة ونور فيها من كواليس مسلسلهما الجديد "جمال الحريم"، الذي يجمعهما معا وقد علق عليها: "قريبا"، وتفاعل معه الجمهور.

ويشارك معهما في المسلسل مجموعة متميزة من النجوم منهم: خالد سليم وصلاح عبدالله ومحمد شاهين وحازم سمير، واخراج منال الصيفي، ومن انتاج شركة سينرجي.

أحدث أدوار نور كان بطولة مسلسل الدراما الشعبية البرنس مع محمد رمضان، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا، وفيه قامت نور بدور الفتاة الشعبية عُلا.

نور هي نجمة لبنانية اكتسبت شهرتها من خلال انطلاقة سينمائية قوية في مصر، بأعمال تعد علامة في التاريخ الحديث للسينما المصرية، بداية من فيلم شورت وفانلة وكاب (2000)، حتى ظرف طارق ومطب صناعي (2006)، ملاكي إسكندرية (2005)، الرهينة (2006)، ذلك بالإضافة لمشاركتها في أعمال تلفزيونية ناجحة مثل العميل 1001 (2005)، الإكسلانس (2014)، ومسلسل رحيم (2018).



