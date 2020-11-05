نشرت المغنية ساندي، صورا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وظهرت ساندي بلوك كاجوال وبسيط، مرتدية بنطلون وتشيرت باللون الأسود، مع كاب كاجوال فوق رأسها. وحملت ساندي حقيبة من الورق بها كوب من القهوة، معلقة علي الصور قائلة: "أطلب بعضا من السعادة". وجاءت تعليقات متابعيها كالآتي: جميلة – نريد بعض السعادة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ساندي في إطلالة: أطلب بعضا من السعادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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