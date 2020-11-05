بفستان أزرق براق.. شاهد| إطلالة رنا رئيس

نشرت الفنانة الشابة رنا رئيس، صورة جديدة لها على حسابها الخاص للتواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت رنا رئيس بفستان ازرق براق، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها. وأكملت رنا مظهرها بميكب جذاب، مع حلق طويل بالفضي والأزرق بأذنيها. وقدمت رنا فى الفترة الاخيرة مسلسلين هما "سلطانة المعز وليالينا 80"، مع الفنانة غادة عبد الرازق، وذكرت رنا انها استمتعت كثيرا بهذه الأعمال التى لاقت نجاحا كبيرا عن عرضهما فى رمضان الماضى.

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