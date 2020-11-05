نشرت الفنانة مريهان حسين صور لها عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وتعرض الصور مريهان حسين في آخر إطلالة لها خلال حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الرابعة.
وتظهر مريهان بفستان أزرق طويل متعدد الفتحات، وملحق به أكمام طويلة.
وأكملت مريهان مظهرها بشنطة صغيرة لونها فضي، مع إكسسوارات فضية، وميك آب جريء، رافعة شعرها إلى أعلى.
وعلقت مريهان على الصورة قائلة "شكرا لكل من ساعدوني علي هذه الإطلالة، وشكرا لكل المصورين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مريهان حسين: شكرا للمصورين وكل من ساعدوني على إطلالتي المميزة في الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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