مريهان حسين: شكرا للمصورين وكل من ساعدوني على إطلالتي المميزة في الجونة

نشرت الفنانة مريهان حسين صور لها عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتعرض الصور مريهان حسين في آخر إطلالة لها خلال حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الرابعة.

وتظهر مريهان بفستان أزرق طويل متعدد الفتحات، وملحق به أكمام طويلة.

وأكملت مريهان مظهرها بشنطة صغيرة لونها فضي، مع إكسسوارات فضية، وميك آب جريء، رافعة شعرها إلى أعلى.

وعلقت مريهان على الصورة قائلة "شكرا لكل من ساعدوني علي هذه الإطلالة، وشكرا لكل المصورين".