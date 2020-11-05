تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة دينا الشربيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت دينا الشربيني وهي تستعرض قوتها في رفع الأثقال في أحد صالات الجيم. يذكر أن آخر أعمال دينا الشربينى مسلسل "لعبة النسيان" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته مصطفى فهمى. وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى تشارك فى بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دينا الشربيني تستعرض قوتها فى رفع الأثقال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.