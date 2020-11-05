نشر قسم الفن بموقع دوت الخليج عددا من الأخبار المهمة على مدار اليوم، نستعرضها في التقرير التالي:
انطلقت المنافسات قبل أربعة أسابيع مع مرحلة "الصوت وبس"، ووصلت اليوم إلى نصف النهائيات من برنامج المواهب الذهبية "the Voice Senior" على "MBC مصر".
تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة دينا الشربيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
نشرت الفنانة مريهان حسين صور لها عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".
عبّرت الإستايلست ريم العدل، عن استيائها الشديد بسبب ردود الأفعال التي تلقتها فور إعلان إصابتها بفيروس كورونا.
أكدت الفنانة عائشة بن أحمد، أنها تعاني من فوبيا الأماكن المغلقة، وكشفت كواليس موقف صعب تعرضت له في سويسرا.
تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة دينا الشربيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وظهرت دينا الشربيني وهي تستعرض قوتها في رفع الأثقال في إحدى صالات الجيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| دينا الشربيني تستعرض قوتها فى رفع الأثقال.. ريم العدل تفتح النار: لماذا الترصد بمهرجان الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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