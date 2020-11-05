من جدل المخرج لـ تريند العرض| ماذا حدث في ما وراء الطبيعة بعد أولى حلقاته

بعد طول إنتظار تمكن المشاهدون من مشاهدة عالم ما وراء الطبيعة، بعد عرض حلقات المسلسل اليوم على شاشة نتفيلكس، وتصدر العمل تريند مواقع التواصل الإجتماعي، ليس بسبب عرض المسلسل وحده وإنما أيضا اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي حملة سخرية من مخرج العمل بسبب منشور له يوجه فيه المشاهدين كيف يشاهدون العمل.



الحملة روجت للعمل قبل ساعات من انطلاقه، ليرد المخرج عمرو سلامة بشكل مقتضب: والله كبرتوا الموضوع، في اشاره منه إلى أنه لم يكن يقصد أن يملي وصاية على الجمهور.



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وقال سلامة في منشوره الأصلي الذي يوجه فيه الجمهور للمشاهدة :" مسلسل ما وراء الطبيعة سيكون متاحا على نتفليكس بعد ساعات، الخميس ٥ نوفمبر العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة الحبيبة.



تمنياتنا جميعا كصناع للعمل لتجربة المشاهدة:



المسلسل يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا.



ياريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت.



تشوفه في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم جدا ومؤثر في تجربة المشاهدة.



ياريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة



وإنت بتتفرج إفتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان في مشاهد بلغات ثانية فتقرا الترجمة.



لو إنت من محبي السلسلة فتوقع مبكرا إن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق ١٠٠٪؜ لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها من نعومة أظافري.



أخيرا، لو إتفرجت وهتشارك برأيك، ياريت بلاش تحرق للي لسة ماتفرجش.

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المسلسل مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.



وتشارك في بطولته رزان الجمال والتي ستلعب دور ماجي، وآية سماحة والتي ستقوم بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تلعب دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين ، و من اخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري وإنتاج عمو سلامة ومحمد حفظي .