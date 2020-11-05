هاني شاكر نجم الليلة الخامسة من مهرجان الموسيقى العربية.. تفاصيل

يحيي الفنان هاني شاكر اليوم حفلا على مسرح النافورة بقيادة المايسترو مصطفي حلمي ، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، ويسبقه فاصلًا لكل من عازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح والمطربة سوما.



وعلي مسرح الجمهورية تحيي الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام حفلًا بمشاركة المطربين احمد نافع ، إبراهيم فاروق ، نهاد فتحي، نهي حافظ ، احمد سعيد.



وتمتد أجواء المهرجان إلي أوبرا الإسكندرية فعلي مسرح سيد درويش يقدم الفنان الكبير محمد الحلو حفلا بقيادة المايسترو هشام نبوى ويسبقه فاصل لكل من عازف الكمان اللبناني جهاد عقل والمطربين صابرين النجيلي وحسام حسني.



وتحتضن أوبرا دمنهور حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبد الغفار ويتضمن فاصلين يحيي الثاني المطرب احمد سعد يسبقه فاصل لكل من مروة حمدي، مصطفي سعد ، ياسر سعيد ، امير رفاعي ، ولاء طلبة ومحمد الخولي وعازف العود وليد سلامة.



يختتم المؤتمر العلمي المصاحب جلساته في العاشرة صباحًا علي المسرح الصغير حيث يناقش محور تجارب فنية فى الموسيقى العربية بحضور كل من الدكتور زين نصار ( مصر) مقررًا ، الباحث نهيل سلوم (سوريا) ، الدكتور عزيز الورتاني (تونس) ، الباحث ابراهيم قاسم هادي حمادي (العراق) ، الباحث علي خصاف زوير( العراق) ويعقبها اعلان توصيات الخاصة بالمؤتمر.