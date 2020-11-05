محمد فرّاج مجرم مع سبق الإصرار في فيلم الإثارة الصندوق الأسود

بأدائه الاستثنائي والمتميز كعادته، ومن خلال المكياج الاحترافي الملفت، استطاع النجم محمد فرّاج أن يقنع جمهوره بكونه مجرمًا مع سبق الإصرار في فيلم الإثارة والتشويق الصندوق الأسود، والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربعدة سنوات، ويشاركهما بطولته مصطفى خاطر.

بعد أسبوع من طرح الفيلم في دور العرض السينمائية، والذي تخطت إيراداته حتى الآن الاثنين ونصف مليون جنيه، نجح النجم محمد فرّاج في خلق ردود أفعال قوية حول الشكل الذي ظهر عليه كمجرم عتيد ترك الزمن على وجهه المشوه علامات تنمّ عن تاريخ طويل في الإجرام. حيث يقوم فرّاج بدور سيد الهجّام الذي يستعين به صديقه مصطفى خاطر للسطو على منزل ياسمين التي تجسدها منى زكي، بهدف السرقة.

ومن أشهر أدوار الشر التي قدمها محمد فرّاج، شخصية سوني في مسلسل هذا المساء، وآدم في مسلسل قابيل، وهي شخصيات لم تكن في حاجة لمكياج خاص لأن أفعالها المؤذية تصدر من شخصيات سيكوباتية متلاعبة بالآخرينعقدة حريصة على إظهار عكس ما تخفيه.، أما سيد الهجّام في الصندوق الأسود، فيمثّل المجرم البلطجي الذي اللا ميبالي والذي يخوض معارك عنيفة باستخداملا يتردد في اللجوء للقوة والسلاح في سبيل تحقيق أهدافه. فجاء المكياج المحكم الذي صنعه الماكيير المخضرم محمد عبد الحميد ليعزّز ويبرز.

وبالإضافة إلى أداء فرّاج الملفت الجدير بالمدح. ، ساهم في ظهور شخصية سيد الهجام بهذا الشكل المكياج المحكم الذي صنعه الماكيير المخضرم محمد عبد الحميد والذي عمل مع العديد من نجوم ونجمات السينما والتلفزيون من خلال العديد من الأعمال من بينها الجماعة، ذات، وبدون ذكر أسماء.

الصندوق الأسود من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، أسماء جلال، وشريف سلامة.

والفيلم من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.



