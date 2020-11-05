ربنا يستر.. مصطفى خاطر يهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده

هنأ الفنان مصطفى خاطر صديقه الفنان احمد فهمي بعيد ميلاده ال 40.

ونشر مصطفى خاطر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع أحمد فهمي وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا ابو الصحاب وربنا يستر".

ويشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم " الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

تدور أحداث الفيلم حول أن مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.