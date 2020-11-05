مادلين طبر وأحمد العمدة يجتمعان في "روح "

كشف المنتج علاء مهني بأنه يخوض التجربة الثانية له سينمائيًا بفيلم يحمل إسم " روح " لمجموعة من النجوم ويتبقي له يوم تصوي.

وأكد مهني أن العمل يدور في إطار من الرعب والإثارة والتشويق ويعتمد على أعمال الجرافيكس و VFX.



وأشار مهني إلى أنه يراهن على هذه التجربة الشبابية ، وأضاف أنه بادر في إتخاذ القرار بدون تردد في تواجد الفنانه مادلين طبر، بخلاف عودة الفنانة وفاء قمر والفنان هيثم محمد من خلاله للظهور إلي النور وذلك بعد تغيبهم فترة طويلة عن الشاشة.



وكشف المخرج عمر العشري بأن العمل اخذ منه كثيرا من الوقت والمجهود أثناء التحضيرات واللمسات الفنية بصورة تليق بمكانة نجوم العمل المشاركين به.



جدير بالذكر بأن فيلم " روح " يتضمن مجموعة من النجوم إلا وهم الفنانة مادلين طبر ، أحمد العمده ، هيثم محمد ، وفاء قمر ، تتيانا ، أحمد عبد العزيز أمين ، صبري عبد المنعم ، مي العسكري ، سحر عبد الحميد ، هنا خليل وغيرهم من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة إتحاد الإخوة جروب لمالكها المنتج علاء مهني ومن قصه ومعالجة درامية أحمد العمده وسيناريو وحوار خالد سليمان وإخراج عمر العشري.

