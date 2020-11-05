بأغاني طربية.. سوما تشعل حفل الموسيقى العربية

قدمت المطربة سوما حفلا ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الموسيقى العربية، واحيت الحفل بعدد من اغانيها الشهيرة منها "ده حبيبي"، "اجدع صحاب" بالاضافة الي عدد من الاغاني الطربية.

وتتواجد في المهرجان فرق من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الأردن ، العراق ، تونس، وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الأوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات )، إلى جانب أوبرا الأسكندرية ( 7 حفلات ) وأوبرا دمنهور( 4 حفلات )، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.

ويكرم المهرجان 12 شخصية هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار ، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.