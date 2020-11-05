تريند الفن.. تفاصيل إصابة نشوى مصطفى بـ كورونا.. ودينا الشربينى ترفع الاثقال

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.

نشوى مصطفى تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا المستجد وطالبت كل من خالطها باتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك:" ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة — ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب ربنا يحافظ عليكم يارب ادعولى".

أحيت إنجي سلامة ذكرى وفاة خطيبها الفنان هيثم زكي بعد مرور عام على وفاته.

وكتبت إنجي سلامة عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": "أنا عارفة إن مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية بس بعد يومين هيكون عدا سنة على وفاة هيثم الله يرحمه، بفكركم بيه علشان تدعوله من فضلكم.. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم".

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة دينا الشربيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت دينا الشربيني وهي تستعرض قوتها في رفع الأثقال في أحد صالات الجيم.

يذكر أن احدث أعمال دينا الشربينى مسلسل "لعبة النسيان" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته مصطفى فهمى.

أعلن صناع مسلسل "الآنسة فرح" أن عرض الجزء الثاني من العمل سيكون يوم 15 نوفمبر الجاري على شاهد.

تدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.