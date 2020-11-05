اعلنت الفنانة زينب غريب اصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال خاصية ستوري عبر حسابها بإنستجرام. وكتب زينب": انا ايجابي كورونا، اى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة اتمنى التاس كلها تكون بخير". وكانت قد أثارت الفنانة الشابة زينب غريب حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها المختلفة والمثيرة خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، وارتدت زينب فى حفل الافتتاح فستانا ارجوانيا غير تقليدى، وفى اليوم التالى ارتدت جاكيت أسود مفتوحا من الصدر، وبنطلون شفاف من اللون البنفسجي، وتزينت بحقيبة على الوسط من الجلد الأسود، مع تصفيف شعر غجري وقليلًا من المكياج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد عودتها من مهرجان الجونة.. زينب غريب تعلن إصابتها بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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