كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

هنأ الفنان كريم فهمي عبر حسابه بإنستجرام، شقيقه أحمد فهمي بعيد ميلاده الـ 40.

ونشر كريم فهمي صورة له مع شقيقه وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد يا أخي شكرا لكونك صديقي المفضل المدمج مدى الحياه.. استمتع بيومك الخاص انها تاني مرة واحد فقط في السنة".

وشارك كريم فهمي مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.