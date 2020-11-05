توزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي بختام مهرجان الاسكندرية السينمائي

تُختتم فعاليات الدورة السابعة من مسابقة ممدوح الليثى للأفلام الروائية الطويلة التي يحتضنها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، ونتائج المسابقة سوف تُعلن خلال فعاليات ختام المهرجان، في الثاني عشر من نوفمبر الجاري بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان.
وستقوم المخرجه الكبيره انعام محمد علي رئيس لجنة تحكيم المسابقة بإعلان النتائج ومعها الفنان خالد زكي والسينارسيت عاطف بشاي اعضاء لجنة تحكيم المسابقة، كما يقوم بتوزيع الجوائز الاعلامي عمرو الليثي رئيس مجلس امناء الجائزه وتبلغ قيمة مجموع الجوائز هذا العام ٥٠ الف جنيه.
وأكد الإعلامى د. عمرو الليثى ان لجنة التحكيم المسابقة لهذا العام ضمت نخبة من المبدعين برئاسة المخرجة الكبيرة إنعام محمد على ، وعضوية الفنان الكبير خالد زكي ، والسيناريست الكبير عاطف بشاي.
وأضاف الليثى ان المسابقة تهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر ، وتوثيق العلاقة بين المبدعين الشباب والوسط السينمائى فى مصر، ليكون نواة وذخيرة إلى جيل مثقف ومبدع يُشكل اضافة الى كُتاب السيناريو بمصر والعالم العربى ، مشيدًا بما قدمته المسابقة خلال الأعوام السابقة من نخبة من المبدعين فى مجال كتاب السيناريو.
يذكر ان إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أعلنت عن إقامة حفل افتتاح الدورة الـ36 المقرر إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري .
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