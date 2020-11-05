تريند يوتيوب | مسلسل إلا أنا وكليب دقى يا مزيكا يتصدران

تصدرت حكاية " لازم أعيش" من مسلسل إلا أنا تريند موقع الفيديوهات الشهير ضمن أحداث الحلقة الاخيرة بين جميلة عوض وسلمى ابو ضيف

سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.

كليب دقى يا مزيكا لـ رامى عياش

تصدر كليب دقى يا مزيكا للمطرب رامى عياش تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحصد الكليب مليونا و800 الف مشاهدة بعد يومين من طرحه

يذكر ان الأغنية قام بغنائها رامى عياش لأول مرة في حفلى افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع وكانت المفاجأة هى ظهور المهندسين نجيب ساويرس وسميح ساويرس لأول مرة فى الكليب ومشاركة عدد كبير من النجوم هم يسرا وليلي علوي وبشري وأروي جوده وأمينه خليل وجمال سليمان ومحمد فراج وباسل خياط وتارا عماد وإنجي المقدم ورايا أبي راشد وهيلدا خليفه وسلمي أبو ضيف وباسل الزارو.

أغنية "دقى يا مزيكا" انتاج مشترك بين شركة مزيكا وشركة جى دبليو تى انترتينمنت، ومن كلمات منة القيعى وألحان عبد الرحمن رشدى وتوزيع موسيقي نابلسي، واخراج مريم الباجورى وتنفيذ الفيديو شركة كاي او برودكشن.. وقد توجه المطرب رامى عياش، بالشكر إلى كل من شارك في العمل من الفنانين.. وكتب رامى، عبر حسابه بموقع تويتر:" فخور بإحياء مهرجان الختام في الجونة هذا المساء وللمرة الثانية بعد نجاح اغنية دقي يا مزيكا وأشكر كل من شارك بهذا العمل الرائع من ممثلين وفنانين، وأخص بالشكر شركة "مزيكا" التى كان لها الدور الأكبر لإنجاح هذا العمل.