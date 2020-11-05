منتج مصري يهدي المغرب أغنية وطنية بمناسبة "المسيرة الخضراء"

بمناسبة احتفالات المملكة المغربية الشقيقة بالذكري الـ45 للمسيرة الخضراء، أهدي المنتج المصري، عادل سعد، للشعب المغربي الشقيق، ولفخامة الملك محمد السادس،أغنية وطنية مغربية، من إنتاج شركته الفنية، بعنوان "مسيرة فتح الخضراء"، ويشارك فيها من نجوم الفن المغربي، الفنانه رشيدة طلال، وفاطيمه تحيحيت، و جوليا المغربية، والفنان عبد العلي أنور، و عز الدين كسوس، والفنان اللبناني داني نور .

وقد تم تصويرها بمدينة الدار البيضاء، في أجواء فنية تجمع كل اللهجات المختلفة كالحسانيه والامازيغية والريفيه والعربية.

وقد بدأت الليلة اذاعة الأغنية في مختلف وسائل الاعلام المغربية .

وتعتبر أغنية"مسيرة فتح الخضراء"، ثاني انتاجات الشركة المصرية المغربية "سير العرب"، لاعمالها الوطنية للمشاركة في الاحتفالات بأعياد المسيرة الخضراء، بعد أولي تجاربها عام 2017 بانتاج العمل الوطني المسمي"مسيرة مسيرة"،والذي حمل مشاركة عربية لعدة دول من فنانين بجنسيات مختلفه.

والمنتج عادل سعد هو أحد المصريين المقيمين بالمملكة المغربية منذ سنوات طويلة.