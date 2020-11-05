روح.. فيلم الرعب والإثارة والتشويق.. بطولة مجموعة من النجوم

كشف المنتج علاء مهني مالك شركة اتحاد الإخوة جروب أنه يخوض التجربة الثانية له سينمائيًا بفيلم يحمل اسم " روح " لمجموعة من النجوم ويتبقي له يوم تصوير وإطلاق كلاك الفركش وذلك في أحد استديوهات التصوير المختلفة قريبًا .

أكد مهني أن العمل يدور في إطار من الرعب والإثارة والتشويق ويعتمد على أعمال الجرافيكس و VFX ما أدى إلى اتباع معايير وتحضيرات مكثفة في استغلال الكثير من الوقت والمجهود وغيرها.

أشار الى أنه يراهن على هذه التجربة الشبابية مع مجموعة من النجوم الذين يحملون اسما فنيا مرموقا لإظهار هذا المشروع إلي النور حين عرضه بدور العرض السينمائي.

أضاف مهني أنه بادر في اتخاذ القرار بدون تردد في تواجد الفنانة مادلين طبر في تنفيذ عمله الجاري نظرًا لحسها المهني المبدع مما يجعل للعمل بصمة فنية متميزة داخل قلوب الجماهير والجهات الإعلامية والصحفية وذلك بخلاف عودة الفنانة وفاء قمر والفنان هيثم محمد من خلاله للظهور إلي النور وذلك بعد تغيبهم فترة زمنية بعيدًا عن الشاشة الفضية وأخيرًا تكرار التعاون مع كل من الفنان أحمد العمده ، تتيانا ، صبري عبد المنعم بعد نجاحهم سويًا في التجربة السينمائية الأولي له من خلال فيلم "دفع رباعي بقوة" للنجم أحمد بدير والذي عرض بدور العرض السينمائي في شهر يناير السابق.

في سياق متصل كشف المخرج عمر العشري أن العمل استغرق منه كثيرا من الوقت والمجهود وذلك أثناء التحضيرات واللمسات الفنية بصورة تليق بمكانة نجوم العمل المشاركين لدي الجمهور المصري العريق.

وقال العشري إن اسكربيت وحركة السيناريو التشويقية تجعله يتعامل مع كل فرد في فريق العمل بأنه هو النجم الأوحد للعمل نظرًا لأهمية دور كل منهم في هذه الحبكة الفنية التي تعرض قريبًا بدور العرض السينمائي.

جدير بالذكر أن فيلم " روح " يتضمن مجموعة من النجوم وهم الفنانه تتيانا ، أحمد العمده ، هيثم محمد ، وفاء قمر ، مادلين طبر، أحمد عبد العزيز أمين ، صبري عبد المنعم ، مي العسكري ، سحر عبد الحميد ، هنا خليل وغيرهم من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة اتحاد الإخوة جروب لمالكها المنتج علاء مهني ومن قصه ومعالجة درامية أحمد العمده وسيناريو وحوار خالد سليمان وإخراج عمر العشري.