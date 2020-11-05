اختيار انتشال التميمي عضو لجنة تحكيم بمهرجان IDFA

كشف مهرجان IDFA المعنى بالأفلام الوثائقية الذي يعتبر الأهم في العالم عن لجنة تحكيمه التي ضمت انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي.

وأعلن خلال بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني عن دعمه لصناع السينما حول العالم

الذين يقاتلون من أجل مستقبل السينما.

وجدد المهرجان الهولندى العريق على دعوته للعمل من أجل صناعة السينما التي لا يمكن للعالم أن يخسرها، وهي صناعة تقدر جودة العرض بقدر ما تقدر الشمول والشفافية والمساءلة.

وقد نافس الفيلم المصري "احكيلي" للمخرجة والمنتجة ماريان خوري ضمن فعاليات مهرجان IDFA في دورته الماضية، قبل أن يقتنص جائزة الجمهور بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.