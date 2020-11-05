أعلنت الفنانة زينب غريب اصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال خاصية ستوري عبر حسابها بإنستجرام.
وكتب زينب": انا ايجابي كورونا، اى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة اتمنى التاس كلها تكون بخير".
زينب خالطت عددا كبيرا من النجوم خلال أيام المهرجان ومنهم، شيرين رضا، خالد النبوي، اسر ياسين، علا رشدى، اسلام ابراهيم، تارا عماد، وغيرهم.
وشدد المصدر أن الدكتور خالد مجاهد وفريقه كانوا يتابعون على مدار الساعة كل ما يخص تجهيزات المهرجان قبل وأثناء الدورة الرابعة، مشيرا إلى أن أي تصرفات فردية بين الضيوف من تجمعات غير ضرورية لم يراع فيها التباعد الإجتماعي لم تحدث داخل أروقة المهرجان.
مهرجان الجونة السينمائي كان قد أجرى مسحات PCR لضيوفه الأجانب والعرب، ولم تسفر عن حالة واحدة إيجابية.
وكتب زينب": انا ايجابي كورونا، اى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة اتمنى التاس كلها تكون بخير".
زينب خالطت عددا كبيرا من النجوم خلال أيام المهرجان ومنهم، شيرين رضا، خالد النبوي، اسر ياسين، علا رشدى، اسلام ابراهيم، تارا عماد، وغيرهم.
وشدد المصدر أن الدكتور خالد مجاهد وفريقه كانوا يتابعون على مدار الساعة كل ما يخص تجهيزات المهرجان قبل وأثناء الدورة الرابعة، مشيرا إلى أن أي تصرفات فردية بين الضيوف من تجمعات غير ضرورية لم يراع فيها التباعد الإجتماعي لم تحدث داخل أروقة المهرجان.
مهرجان الجونة السينمائي كان قد أجرى مسحات PCR لضيوفه الأجانب والعرب، ولم تسفر عن حالة واحدة إيجابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيرين رضا وخالد النبوي أبرزهم.. هؤلاء خالطوا زينب غريب المصابة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.