فن ومشاهير

شيرين رضا وخالد النبوي أبرزهم.. هؤلاء خالطوا زينب غريب المصابة بـ كورونا

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت الفنانة زينب غريب اصابتها بفيروس وذلك من خلال خاصية ستوري عبر حسابها بإنستجرام.

وكتب زينب": انا ايجابي كورونا، اى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة اتمنى التاس كلها تكون بخير".

زينب شاركت مع أفراد عصابة مسلسل بـ 100 وش المقطع المصور الساخر الذي عرض بحفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وكانت ضمن حضور كامل أيام المهرجان.

زينب خالطت عددا كبيرا من النجوم خلال أيام المهرجان ومنهم، شيرين رضا، خالد النبوي، اسر ياسين، علا رشدى، اسلام ابراهيم، تارا عماد، وغيرهم.

اقرأ أيضًا:
وأكد مصدر خاص داخل إدارة "الجونة السينمائي" أن إدارة المهرجان قد اتخذت كافة التعليمات الصحية الخاصة لمنع تفشي ، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة المصرية.

وشدد المصدر أن الدكتور خالد مجاهد وفريقه كانوا يتابعون على مدار الساعة كل ما يخص تجهيزات المهرجان قبل وأثناء الدورة الرابعة، مشيرا إلى أن أي تصرفات فردية بين الضيوف من تجمعات غير ضرورية لم يراع فيها التباعد الإجتماعي لم تحدث داخل أروقة المهرجان.

مهرجان الجونة السينمائي كان قد أجرى مسحات PCR لضيوفه الأجانب والعرب، ولم تسفر عن حالة واحدة إيجابية.

وكتب زينب": انا ايجابي كورونا، اى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة اتمنى التاس كلها تكون بخير".

زينب شاركت مع أفراد عصابة مسلسل بـ 100 وش المقطع المصور الساخر الذي عرض بحفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وكانت ضمن حضور كامل أيام المهرجان.

زينب خالطت عددا كبيرا من النجوم خلال أيام المهرجان ومنهم، شيرين رضا، خالد النبوي، اسر ياسين، علا رشدى، اسلام ابراهيم، تارا عماد، وغيرهم.

اقرأ أيضًا:
وأكد مصدر خاص داخل إدارة "الجونة السينمائي" أن إدارة المهرجان قد اتخذت كافة التعليمات الصحية الخاصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة المصرية.

وشدد المصدر أن الدكتور خالد مجاهد وفريقه كانوا يتابعون على مدار الساعة كل ما يخص تجهيزات المهرجان قبل وأثناء الدورة الرابعة، مشيرا إلى أن أي تصرفات فردية بين الضيوف من تجمعات غير ضرورية لم يراع فيها التباعد الإجتماعي لم تحدث داخل أروقة المهرجان.

مهرجان الجونة السينمائي كان قد أجرى مسحات PCR لضيوفه الأجانب والعرب، ولم تسفر عن حالة واحدة إيجابية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيرين رضا وخالد النبوي أبرزهم.. هؤلاء خالطوا زينب غريب المصابة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا