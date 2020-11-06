كفاية فتي.. لقاء الخميسي تدافع عن مهرجان الجونة بعد ظهور حالات كورونا

كتبت الفنانة لقاء الخميسي، منشورا مطولا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دافعت فيه عن إدارة مهرجان الجونة السينمائي على الرغم من تفشي حالات كورونا به خلال دورته الرابعة المنصرمة قبل أيام.

وكتبت لقاء الخميسي، في منشورها: «علشان بس نبقى واضحين وعلى نور .. مهرجان الجونة كان منظم ومحدد .. حالات الكورونا اللي ظهرت مالهاش دعوه بفعاليات المهرجان والا الافلام والا الندوات ولا ليها علاقه من قريب او بعيد بالمهرجان.. مَش اي هري وخلاص».

وتابعت لقاء: « كل حاجة كانت منظمه والكل بيدخل العروض بكمامه والندوات والفعاليات بالكمامه .. السجاده الحمراء اللي النجوم مشيوا عليها ماكانتش زحمه والا الناس قريبه من بعض .. حتى العربيات اللي بتحرك الناس كانت دخولها بكمامه».

وأضافت: «كفايه فتي وهري وشتيمة .. المهرجان عمل اللي عليه وزياده وكان محافظ على القواعد والاجراءات الاحترازية .. وبعد كدا التجمعات اللي مالهاش علاقه بفعاليات المهرجان مَش مسؤولية مهرجان الجونه بل هي مسؤولية الاشخاص اللي اختارو يحضروها مسؤليه ذاتية».

واختتمت: «مَش لازم نبقى متخصصين في تشويه اي حاجة حلوه بتتعمل في البلد !!! ارحمونا واسكتوا شويه وبلاش هري على المهرجانات والفنانين والفن !!! لقد هرمنا».