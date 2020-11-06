أخبار الفن| عمرو سعد يوجه رسالة لـ أهل إسكندرية.. محمد فرّاج مجرم مع سبق الإصرار

نشر قسم الفن بموقع دوت الخليج عددا من الأخبار المهمة على مدار اليوم، نستعرضها في التقرير الآتي:

سعد رمضان لـ دوت الخليج: لبنان يحتاج إلى معجزة لتخطى المرحلة

كشف الفنان سعد رمضان عن الأحوال الآن فى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.



رشا مهدي تطالب لاعبي الأهلي والزمالك بإعلان مشترك لنبذ التعصب قبل نهائي دوري الأبطال

طالبت الفنانة رشا مهدي لاعبي الأهلي والزمالك بعمل إعلان ضد التعصب لتهدئة الجماهير قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين الذي سيان يوم 27 نوفمبر الجاري.



عمرو سعد يوجه رسالة لـ أهل إسكندرية

شارك الفنان عمرو سعد جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مدينة الإسكندرية.





من جدل المخرج لـ تريند العرض| ماذا حدث في ما وراء الطبيعة بعد أولى حلقاته

بعد طول إنتظار تمكن المشاهدون من مشاهدة عالم ما وراء الطبيعة، بعد عرض حلقات المسلسل اليوم على شاشة نتفيلكس، وتصدر العمل تريند مواقع التواصل الإجتماعي، ليس بسبب عرض المسلسل وحده وإنما أيضا اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي حملة سخرية من مخرج العمل بسبب منشور له يوجه فيه المشاهدين كيف يشاهدون العمل.

محمد فرّاج مجرم مع سبق الإصرار في فيلم الإثارة الصندوق الأسود

بأدائه الاستثنائي والمتميز كعادته، ومن خلال المكياج الاحترافي الملفت، استطاع النجم محمد فرّاج أن يقنع جمهوره بكونه مجرمًا مع سبق الإصرار في فيلم الإثارة والتشويق الصندوق الأسود، والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربعدة سنوات، ويشاركهما بطولته مصطفى خاطر.

