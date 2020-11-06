لهذا السبب| إصابة بسمة بفيروس كورونا

اعلنت الفنانة بسمة إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وهناك أكثر من فنان أعلن خلال الأيام الماضية اصابته بفيروس كورونا منهم سارة عبد الرحمن، وزينب غريب.

يذكر أن الفنانة "بسمة" بدأت مشوارها الفني بالعمل كمذيعة بعد التخرج في قناة النيل للمنوعات في الفترة من 1998 إلى 2000، ثم اختارها المخرج شريف عرفة بعد أن شاهد أدائها في فيلم "المدينة"، ووجدت اتصالا من مكتب شريف عرفة، وبعد أسبوعين من لقائها به حصلت على دور في فيلم "الناظر" مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

عملت بعدها بسمة في فيلم "النعامة والطاووس"، وعادت إلى العمل كمذيعة مرة أخرى في قناة دريم في الفترة من 2001 وحتى 2002، ثم شاركت في بطولة مسلسل "رمال" على قناة MBC.