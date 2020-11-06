أول تعليق لـ بسمة بعد إصابتها بكورونا

خرجت الفنانة بسمة عن صمتها لتكشف ملابسات إصابتها بفيروس كورونا خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وكتبت بسمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت ايجابية. الحمدلله تقريبا مفيش اعراض. اول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم ، وهم بدورهم اجروا التحليل. مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا اعلنت للاشخاص المحيطين بيا".

واضافت :"وده يكفي بشدة. بكتب دلوقتي البوست ده عشان اشكر كل الناس اللي سألوا عليا. باذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية. شكرا للجميع".

واختتمت قائلة :"ملحوظة، في شخص، بدون ذكر اسماء، بعت يسألني لو كنت أجريت المسحة الذرية.. مهياش ذرية والله يافندم".