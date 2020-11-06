خطيبة هيثم أحمد زكي تحيي ذكرى وفاته الأولى برسالة مبكية: "أطيب حد قابلته"

إنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي حرصت على إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة الراحل، والتي توافق يوم 7 نوفمبر الجاري، حيث نشرت تدوينة عبر حسابها على فيسبوك كشفت فيها عن أمنيتها تزامنًا مع ذكرى وفاة خطيبها.

خطيبة هيثم أحمد زكي تحيي ذكرى وفاته الأولى

إنجي سلامة كتبت عبر فيسبوك، قبل ساعات، تدوينة أبكت من خلالها بعض متابعيها، حيث أشادت بطيبة خطيبها الراحل، وحرصت على إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاته، وطالبت متابعيها بتذكره والدعاء له.

وقالت خطيبة هيثم أحمد زكي: "أنا عارفة إن مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية، بس بعد يومين هيكون عدى سنة على وفاة هيثم الله يرحمه، بفكركم بيه علشان تدعوا له من فضلكم.. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم".

الجمهور يتفاعل مع تدوينة خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي

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وتفاعل عدد كبير من متابعيها وأصدقائها مع تدوينتها وتمنوا الرحمة للفنان الذي رحل عن عمر ناهز 35 عامًا وسط حالة من الصدمة والحزن بين الكثيرين.

وكانت إنجي حريصة طوال الفترة الماضية وتحديدًا عقب وفاة هيثم أحمد زكي، على الدعاء له والإشادة به وبمواقفه معها ومع الغير، كما كانت تعبر عن حالة الصدمة التي تملكت منها بعد رحيله.

رامي بركات يحتفل بخطوبته قبل أيام من سنوية أخيه الراحل

وتأتي تدوينة إنجي تزامنًا مع احتفال رامي بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل، بخطوبته في لندن حيث مقر إقامته ضمن أجواء عائلية، وجاء ذلك قبيل أسبوع من إحياء الذكرى الأولى لوفاة هيثم.

رامي بركات شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك قبل أيام قليلة، بصورة له من أجواء حفل الخطوبة حيث ظهر متأنقاً بالبدلة السوداء الى جانب خطيبته التي ارتدت فستاناً لامعاً باللون الأوف وايت، بينما كان لافتاً وضعه صورة لوالدته الراحلة الفنانة هالة فؤاد على الحائط الخلفي تعبيراً منه عن أمنيته بتواجدها معه بهذه اللحظة السعيدة والمصيرية له.

وكان هيثم أحمد زكي توفى العام الماضي، عن عمر ناهز 35 عامًا، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وحرص عدد كبير من النجوم على نعيه وحضور جنازته وعزائه، وسط حالة من الحزن الشديد على فراقه وعلى معاناته.