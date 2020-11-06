نيكولا معوض يعلن ارتباطه للمرة الثالثة برسالة رومانسية..صور

نيكولا معوض النجم اللبناني فاجئ متابعيه بالكشف عن ارتباطه من جديد، لكنه لم يكشف تفاصيل جديدة عن الفتاة التي ارتبط بها والتي وجه كذلك لها رسالة رومانسية.

النجم اللبناني نيكولا معوض يعلن ارتباطه

نيكولا معوض نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة كشف من خلالها ارتباطه للمرة الثالثة، وأوضح نيكولا معوض في تعليقه على الصور التي جمعته بالفتاة التي لم يكشف أي تفاصيل عنها أنه في الماضي كان يعتقد فشله في إيجاد الحب الذي كان يبحث عنه، لكنه بدون سابق انذار اعطاه الله بابا تسبب له في الوصول إلى ما يحلم به فكتب: "أوقات منفشل أو منفكّر حالنا فشلنا و الوقت بيمرق و فجأة بدون سابق إنذار، الله بيفرجينا انّو يلّي نحنا كنّا مفكرينا (تجارب فاشلة) ما دوت الخليج إلّا أبواب هوّي سكّرها بوجهنا لأنّو عندو باب أحلى بكتير بدّو يفتحُه قدّامنا".

A post shared by (@nicolasmouawad) on Nov 5, 2020 at 4:54am PST

نيكولا معوض عن ارتباطه: "الله عطاني أحلى رَسم.. انتي"

نيكولا معوض تحدث كذلك عن استسلامه بعد تجاربه العاطفية التي مر بها خلال السنوات الماضية، كما وجه رسالة لحبيبته فقال: "مرّة كتبت:(كل القصة انك تحتضن كل شي الحياة بتقدّملك ياه، انك تستسلم لإرادة الله بحياتَك، وأنت متأكّد انّو هوّي بيِرسُم حياتك أحسن بكتير من ما انت بترسمها). و لمّا استسلَمت، الله عطاني أحلى رَسم.. انتي"، ولم تكن الصور التي نشرها نيكولا معوض دوت الخليج الأولى التي تجمعه بالفتاة التي أعلن ارتباطه بها، وقدم العديد من النجوم التهنئة للفنان اللبناني بمناسبة ارتباطه وعلقوا على الصور التي نشرها، فكتبت مقدمة البرامج والفنانة اللبنانية سينتيا خليفة: "أطفالك سيكونون رائعين جدًا" في إشارة إلى جمال الفتاة التي ارتبط بها نيكولا معوض، كما علق كذلك كل من الفنانة سارة الشامي، وندى أبو فرحات، ووسام صباغ، وأحمد كرارة، وريم نصر الدين، ومازن معضم.

أحدث أعمال نيكولا معوض

نيكولا معوض قد ارتبط خلال الفترة الماضية مرتين لكن لم تكلل تجاربه العاطفية بالنجاح، وتردد أنه لا يفكر بالارتباط لكنه عاد ليفاجئ الجميع ويكشف عن ارتباطه من جديد، نيكولا معوض قد مر خلال الأسابيع الماضية بفترة صعبة بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكنه أكد أنه خضع لفحوصات أكدت شفاءه بشكل كامل، ويشارك الفنان اللبناني خلال هذه الفترة في أكثر من عمل مهم آخرها مسلسل "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين، الذي بدأ عرضه خلال الأيام الماضية، كما ينتظر عرض أحدث أفلامه "ماكو" الذي يتردد أنه سوف يعرض في رأس السنة.