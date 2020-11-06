صور ريم عبد الله تتحدى تعليمات طبيبها وهل أجرت عملية تجميل بأنفها ؟

ريم عبد الله الفنانة السعودية أثارت الجدل والتساؤلات بين متابعيها بعدما شاركت الجمهور على موقع سناب شات بأحدث صورها التي التقطتها على طريقة السيلفي من داخل منزلها.

ريم عبد الله تتحدى تعليمات الطبيب!

ريم عبد الله نشرت صورتها على موقع سناب شات، وهي مرتدية ملابس المنزل، وألمحت إلى أنها ترددت على الطبيب الخاص بها مؤخرًا، والذي وجه لها بعض التعليمات إلا أنها تحدته ولم تنفذها.

وعلقت ريم عبد الله على الصورة وقالت: "تعليمات الدكتور لازم ادفي نفسي بس الحمد لله اللبس حرير وخفيف"، مشيرة إلى أنها تحدث تعليمات طبيبها ولم تقم بتنفيذها، بل قامت بتنفيذ عكس تلك التعليمات، ولم ترتد ملابس ثقيلة.

الجمهور يعلق على شكل أنف ريم عبد الله

وتداول جمهور ريم عبد الله أحدث صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن البعض لم يعلق على سبب نصيحة الطبيب لها، وسبب زيارتها له من الأساس، لكن التعليقات الأبرز جاءت حول شكل أنفها، الذي اعتبره البعض متغيرًا وطويلًا عن شكل أنفها الطبيعي.

وربط بعض المتابعين بين تغير شكل أنف ريم عبد الله في أحدث صورها، ومقطع الفيديو الذي شاركته مع الجمهور قبل حوالي يومين، من داخل عيادة أحد أطباء التجميل، وحينها انتقدت ريم بعض مرتادي العيادة ممن يحاولون التساؤل عن طبيعة العمليات التجميلية التي خضعت لها، وانتقدت بالأخص الرجال الذين يحاولون معرفة أسرارها الخاصة.

ريم عبد الله تنتقد من يحاولون تقليدها

الجدير بالذكر أن ريم عبد الله، تحدثت أيضًا مؤخرًا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات، عن كل الفتيات اللاتي يحاولن تقليد ملامحها والظهور بإطلالات مشابهة لإطلالتها، رغم انتقادهن لها.

وقالت النجمة السعودية إن بعض النساء كن ينتقدن جمالها ويصفونه بالجمال القديم، لكنهن قررن أن يستنسخن ملامحها ويقلدن إطلالتها حتى يصبحن في مثل جمالها، وأضافت: "قاعدة مع صديقتي تقول لي انتشروا كتير المقلدين لك على السوشيال ميديا بشكل غير عادي لدرجة إنها كتير تدخل وتقول أحسبك انتي بس مغيرة شيء فى وجهك مرة حبة الخال.. خشمي، زمامي، جبهتي.. يا ويلكم من الله".

أضافت ريم عبد الله: "كان خليتوا الجمال القديم لي، أنا تقولون جمالها قديم وتروحون يستنسخون وجهي حرام عليكم، عموما هذه الخلقة الطبيعية الكل ينعجب فيها الحمد لله"، ثم عادت وقالت لمقلديها: "وجهي عليكم بالعافية بس عيب عليكم من الغيرة.. الغيرة مالها حل".