تيم حسن يبدأ تصوير مسلسله الجديد "أنا" بعد أيام من انطلاق عرض "الهيبة-الرد"

تيم حسن بعد النجاح الكبير الذي حققه مع بداية عرض مسلسل "الهيبة-الرد"، بدأ تصوير أحداث أعماله الدرامية اليوم 5 نوفمبر والذي يتعاون فيه من جديد مع شركة "صباح إخوان".

انطلاق تصوير مسلسل "أنا" لتيم حسن

سامر البرقاوي المخرج السوري نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد والذي يتعاون فيه مع الفنان تيم حسن، ويحمل المسلسل عنوان "أنا" في تجربة درامية تجمع الثنائي معا بعد أيام قليلة فقط من عرض مسلسلهما "الهيبة-الرد"، المخرج سامر البرقاوي لم يكشف تفاصيل كثيرة عن المسلسل الجديد بل اكتفى فقط بنشر صورة من كواليس تصوير العمل، والذي انطلق اليوم وظهر في الصورة الفنان تيم حسن، وعلق سامر البرقاوي قائلا " مسلسل (أنا) 5 نوفمبر 2020 بطولة تيم حسن، إنتاج صباح إخوان".

A post shared by Samer AlBarkawi (@samer.albarkawi) on Nov 5, 2020 at 5:43am PST

احتمالية عرض مسلسل "أنا" في رمضان 2021

شركة "صباح إخوان" المنتجة للعمل أعادت كذلك نشر صورة كواليس مسلسل "انا" لتيم حسن عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وتمنت التوفيق لفريق عمله الذي حتى الآن لم يتم الكشف عنه، في وقت لم يعلق فيه تيم حسن كذلك عن مسلسله الجديد، ولم يعلن عن تفاصيل تخص المسلسل وهل هو العمل الدرامي المنتظر أن يقدمه الفنان السوري في شهر رمضان 2021، أم أنه عمل مختلف سوف يقدمه كمسلسل "العميد" الذي عرض في شهر يناير الماضة على منصة "شاهد".

تيم حسن يحتفل بنجاح مسلسل "الهيبة-الرد"

تيم حسن لا يزال يحتفل يردود الفعل الواسعة التي تشيد بمسلسل "الهيبة –الرد" الذي بدأ عرضه خلال الأيام الماضية على كل من منصة "شاهد" ومجموعة شاشات منها قناة mbc4 وmtv lebanon وArt ورؤيا، والسومرية، وتعتبر تلك المرة الأولى التي يعرض بها مسلسل "الهيبة" في خارج موسم رمضان، بعد تأجيل الجزء الرابع من موسم رمضان الأخير بسبب أزمة فيروس كورونا، وتقرر عرضه في شهر نوفمبر الجاري، ويشارك في بطولته بجانب تيم حسن كل من ديمة قندلفت، وعادل كرم، ومن إخراج سامر البرقاوي الذي تعاون مع الفنان تيم حسن في أكثر من عمل درامي منها المسلسل الذي لا يزال تحت الاعداد وهو "الأمير الأحمر".

المنتج صادق الصباح قد أعلن مؤخراً عن استعداد شركته لتصوير جزء خامس من مسلسل "الهيبة"، وذلك لاستكمال الأحداث التي لن تنتهي في جزء "الهيبة-الرد"، بالإضافة إلى اتفاقه مع تيم حسن على تقديم فيلم سينمائي يلخص قصة وأحداث مسلسل "الهيبة" منذ بدايته، ولكنه لم يستقر على تفاصيل الفيلم حتى الآن.