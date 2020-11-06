تزايد حالات الكورونا بين نجوم "الجونة" وأحدثهم بسمة وعلا رشدي وعشرات يخضعون للفحص خوفا من الإصابة

لازالت أصداء إصابة عدد من النجوم بفيروس كورونا بعد عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، دوت الخليج محط اهتمام من الجمهور الذي فوجئ مؤخرًا بإعلان عدد من الذين حضروا المهرجان، بإعلان إصاباتهم بالفيروس، إضافة إلى آخرين ممن لم يحضروا المهرجان مثل نشوى مصطفى ومطرب الراب ويجز وسارة عبد الرحمن ومصممة الأزياء ريم العدل.

زينب غريب نجمة "بـ100 وش" وبسمة تعلنان إصابتهما بكورونا

وقبل ساعات قليلة، أعلنت زينب غريب الفنانة المصرية، وإحدى بطلات مسلسل "بـ100 وش"، عن إصابتها بالفيروس، فكتبت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام: "أنا إيجابي كورونا.. أي حد تم التعامل معايا مباشرة ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة.. أتمنى الناس كلها تكون بخير".

كما أعلنت أيضا الفنانة المصرية بسمة، إصابتها بالفيروس، وأكدت في تصريحات متداولة أنها اقتربت على مرحلة الشفاء التام، مشيرة إلى أن الأعراض التي ظهرت عليها تشبه أعراض البرد العادي كما أنها حذرت كل من تعامل معها باستمرار خلال فترة المهرجان.

وتعتبر تلك الإصابة الرابعة المعلنة من بين ضيوف مهرجان الجونة هذا العام، بعد سارة عبد الرحمن، وريم العدل، إضافة إلى الأنباء المتداولة بأن هناك أكثر من 8 أشخاص من الذين كانوا موجودين في فعاليات المهرجان، أصيبوا أيضًا لكنهم لم يعلنوا حتى الآن، وهو ما تسبب في حالة من الجدل بين الجمهور الذي انتقد فريق عمل المهرجان بسبب إقامة تلك الدورة في الوقت الحالي، وإهمال الحضور للإجراءات الاحترازية، وهو ما جعل الفنانة بشرى تعلق على الأمر.

بشرى وريم العدل تدافعان عن مهرجان الجونة

بشرى أكدت في تصريحات متداولة أن المهرجان ليس من اختصاصاته الرد على مثل هذه الأمور، ولفتت إلى أن الأمر خاص بوزارة الصحة لأنها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مشيرة إلى أن المهرجان لم يسجل حالة واحدة طوال فترة إقامته، وأن فريق العمل خضع للفحوصات اللازمة وتبين سلبيتها، كما تعجبت من حالة الجدل المثار بسبب المهرجان، مشددة على أن الفيروس من الممكن أن يتناقله أي شخص والدليل على ذلك نشوى مصطفى التي لم تكن من ضمن المدعويين وبالرغم من ذلك أصيبت بالفيروس وتم نقلها لأحد مستشفيات العزل، بحسب قولها.

مصصممة الأزياء ريم العدل، حرصت أيضًا على الدفاع عن فريق عمل مهرجان الجونة تجاه الاتهامات بأن المهرجان سيتسبب في زيادة أعداد المصابين، فكتبت تدوينة أخرى بعد تدوينة إعلان إصابتها بالفيروس، وقالت: "إمبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. إحنا في وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم.. ومن أول ما كتبت الپوست وأنا عمال يجيلي مكالمات من ناس طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة لإدانة مهرجان الجونة".

وتابعت: "مش فاهمة ليه بجد؟ وكأن فيه ترصد لمهرجان الجونة اللي الحقيقة وبشهادة وزارة الصحة نفسها كان واخد كل الإجراءات الوقائية.. أي فعاليات مش تحت إشراف المهرجان مباشرة لا تخضع لمسؤوليته وإنما دوت الخليج تحت مسؤولية منظميها.. زائد إن كلنا أفراد راشدين مسؤولين عن قراراتنا وسلوكياتنا.. فنهدأ شوية يا جماعة".

وأضافت: "على فكرة أستاذة نشوى مصطفى ربنا يقومها بالسلامة يارب ما كانتش في الجونة أصلاً! وويجز ماكنش في مهرجان الجونة ده واحد كان مسافر الجونة مع أصحابه طيب بلاش.. وتامر هاشم أعلن إصابته قبل الجونة أصلاً وأكيد تامر هاشم أشهر مني بس ما تعملش على تصريحه الزيطة اللي حصلت إمبارح عشان ماكانش في ساعتها جونة نلوم على منظميها.. كفايا يا جماعة ارحموا نفسكوا.. أنا ما شوفتش ناس بتتلكك عشان توقف الحياة بالطريقة دي. ربنا يسلّم ويحفظ الكل".

من جانبه حسم المخرج أمير رمسيس الجدل حول إصابته بالفيروس أيضًا بعد المهرجان، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "بعد استفسارات عديدة وشائعات وصلت للعديد من الأصدقاء الذين هاتفوني في قلق بعد أن وصلهم معلومة خاطئة عن إصابتي بالمرض.. قررت اعمل الـpcr وخرجت النتيجة سلبية".

وفاء صادق تقلق الجمهور على حالة نجلها

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من جانبها أقلقت الفنانة المصرية وفاء صادق، أصدقائها ومتابعيها على حالة نجلها الصحية، وألمحت حول إصابته بكورونا، فكتبت عبر فيسبوك: "رجاء من كل الأبهات والأمهات.. امنعوا ولادكم من الخروج بجد.. حتى الكبار، ابني رجع من الجامعة امبارح تعبان جدا.. النهارده عنده أعراض إسهال شديد وحرارة وصداع ومش قادر يتحرك من مكانه حرفيا.. أرجوكم والمضطر ينزل الكمامة الكمامة الكمامة ضروري.. ربنا يسترها على الجميع".

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حالة القلق التي انتشرت بعد إعلان عدد من النجوم عن إصابتهم بالفيروس مؤخرًا، خاصة النجوم العائدون من مهرجان الجونة، جعلت بعض الذين شاركوا في المهرجان، يقررون إجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس، ومن بينهم الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير، واللذان جاءت نتيجة فحوصاتهما سلبية، كما خضع أيضًا الفنان شريف منير إلى الفحوصات وجاءت نتيجتها سلبية وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع الفنان عمرو وهبة وأروى جودة وغيرهم، فيما تردد أن الفنانة علا رشدي أصيبت بالفيروس وعزلت نفسها لكنها لم تعلن حتى الآن ولم تعلق سواء بالنفي أو التأكيد.