محمد الحلو يتألق بالغناء ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

أقيم امس الخميس، حفل فنى للفنان الكبير محمد الحلو الذي على مسرح دار أوبرا الاسكندرية بمصاحبة فرقة الحفنى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هشام نبوى.
شدا محمد الحلو خلال الحفل بباقة من روائع التراث بالاضافة الى أغانيه منها الفن..لأ مش انا اللى ابكى..ليالى الحلمية..زيزينيا..ولا كنت يوم انكسر..يا حبيبى..عراف.
وتستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال٢٩ في تمام الثامنة من مساء غد بحفل فنى للفنان أحمد سعد ونجوم فرقة أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.
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