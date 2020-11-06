يسرا عن إصابتها بـ كورونا: عملت 2 اختبار PCR والحمد لله سلبية

نفت الفنانة يسرا ماتردد مؤخرا عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام".
وكتبت يسرا، "أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا إني عملت 2 اختبار PCR؛ والحمد لله الـ 2 طلعوا نتيجتهم سلبية"
وتابعت: "بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا، وكل الناس اللي قلقانة عليا، ربنا يحفظنا جميعًا"
وشاركت "يسرا" في فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي التي اختتمت، الجمعة الماضية، داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وشهدت منح الفنان خالد الصاوي جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرته السينمائية الحافلة بالعديد من الأعمال المميزة.
وكانت الفنانة بسمة أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعدما جاءت نتيجة المسحة إيجابية
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