متنسهوش في دعائكم .. إنجي خطاب تحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

أحيت الفنانة انجي خطاب الذكرى الأولى لوفاة الفنان هيثم احمد زكي، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشرت انجي خطاب صورة لها بصحبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي "بعد بكره سنويه هيثم احمد زكي الله يرحمه .. فضلا وليس أمرا ادعوله بالرحمه ومتنسهوش في دعائكم من أطيب الناس اللي إشتغلت معاها كان انسان وفنان خلوق الله يرحمك يا هيثم ????". يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

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