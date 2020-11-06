بعد إصابة النجوم في الجونة .. أمير رمسيس يكشف حقيقة مرضه بكورونا

كشف المخرج أمير رمسيس عن نتيجة المسحة الطبية التي اجراها عقب عودته من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة ، وذلك بعد اعلان اصابة عدد من الفنانين.

وكتب امير رمسيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي :" بعد استفسارات عديدة و شائعات وصلت للعديد من الأصدقاء الذين هاتفوني في قلق بعد ان وصلهم معلومة خاطئة عن اصابتي بالمرض .. قررت عمل ال pcr و خرجت النتيجة سلبية".

بعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائى بعدة أيام، بدأ عدد كبير من الفنانين اعلان إصابتهم بفيروس كورونا واحدا تلك الآخر، والبعض لم يمتلك الشجاعة للإعلان عن إصابتهم حتى الآن.

وكان مهرجان الجونة السينمائى يضم عدد كبير من نجوم الفن، وكان بعضهم لم يطبق الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعى ، كما اقيم فى المهرجان اكثر من حفلة واخرهم حفل الفنان عمرو دياب ، الذى حضر فيه عدد كبير من النجوم .

وننشر لكم الفنانين الذين قاموا بالاعلان عن اصابتهم بفيروس كورونا بعد العودة من مهرجان الجونة .

- زينب غريب

اعلنت الفنانة زينب غريب اصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال خاصية ستوري عبر حسابها بإنستجرام.

وكتب زينب": انا ايجابي كورونا، اى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة اتمنى التاس كلها تكون بخير".

- مغنى الراب ويجز

علن مطرب الراب "ويجز" إصابته من خلال خاصية الستورى بحسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وكتب: "يا جماعة أنا حللت كورونا، وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، واحتكيت بناس كتير، وأرجوكم أى حد أحتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل ربنا يعافينا".

- سارة عبد الرحمن

أعلنت الممثلة سارة عبد الرحمن عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي وخضوعها للتحليل.

وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف. يا رب يهون على اي حد عنده/عندها كورونا و يا رب يشفي الكل.