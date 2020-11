كليب ice cream لـ سيلينا جوميز و black pink يقترب من 400 مليون مشاهدة

حقق كليب أغنية Ice Cream للنجمة العالمية سيلينا جوميز وblackpink مشاهدات وصلت لـ 384 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب، بعد مرور شهر على طرحها.

وظهرت سيلينا جوميز في بداية الكليب كبائعة "آيس كريم"، بينما ظهرت عضوات black pink وهن يلعبن ويمازحن بعضهن البعض في أجواء مبهجة ومرحة.

يذكر أن سيلينا جوميز اتخذت إجراءً قضائيًا ضد إحدى شركات ألعاب الهاتف المحمول التي تحمل اسم Clothes Forever — Styling Game برفع دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين دولار أمريكي بسبب استخدام صورتها واسمها دون الحصول على إذن منها.

وأكدت سيلينا جوميز خلال عريضة الدعوى أن شركات الألعاب لم تسألها أو تحصل على إذن منها أو تخبرها باستخدام حقوق الدعاية لها.

وقامت سيلينا جوميز بتصرف غريب أثار تعجب جمهورها بقيامها بمنح علامة إعجاب "لايك" لإحدى صور حبيبها السابق جاستين بيبر بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لتعبر بهذا التصرف أنها مازالت تكن له مشاعر خاصة.

وبمجرد بدء انتشار هذا الأمر بين جمهور سيلينا جوميز، حذفت المغنية الأمريكية علامات الإعجاب لتقوم زوجة جاستين بيبر، هايلي بالدوين بمنح زوجها علامة إعجاب على تلك الصورة لتثبت أنها تتابع كل تصرفات سيلينا جوميز وتضعها تحت الملاحظة.

وفي أكتوبر الماضي، طرحت سيلينا جوميز أغنية lose you to love me ، وازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن أن تلك الأغنية التي تعني " خسرت نفسي كي أحبك" موجهة إليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.