هانى شاكر ونادية مصطفى يتألقان فى حفل مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا المصرية..صور

بدأ النجم هاني شاكر حفله الغنائي على هامش مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية "بلدي يابلدي" وسط هتاف من الجمهور.

وقال شاكر إنه سعيد بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية ويارب نلتقي كل سنة على خير، ووجه الشكر لدار الأوبرا المصرية على المجهود الكبير من أجل خروجه بهذا الشكل الجديد على مسرح النافورة وأشكر أيضًا وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.

شاركت النجمة نادية مصطفى، النجم هاني شاكر، في حفله الغنائي ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية داخل دار الأوبرا المصرية، والمقام على مسرح النافورة وقدما سويًا أغنية "حاجة غريبة" للمطربين عبد الحليم حافظ وشادية والذي تفاعل معها جميع الحاضرين.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، احمد ابراهيم، سوما، ايمان عبد الغنى، احمد عفت، اميرة احمد، مى حسن، ياسر سليمان، ايات فاروق، غادة ادم، مدحت صالح، احمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، انغام مصطفى، مازن دراز، احمد الوزيرى، اجفان، رحاب عمر ،محمد حسن، وليد حيدر ،على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى ،امجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، احمد نافع، ابراهيم فاروق، نهاد فتحى، احمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى ،محمد الخولى ،ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم ،محمد شوقي، سامح منير، احمد عصام، اميره سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، ايمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، اشرف وليد، كنزي، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، ايه عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام ،احمد صبرى، خالد عبد الغفار ،عفاف رضا، ساره ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، اسماعيل صادق.