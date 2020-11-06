أحمد داوود يكشف حقيقة إصابته هو وزوجته علا رشدي بكورونا

أعرب الفنان أحمد داوود عن استيائه من تداول أخبار حول اصابته هو وزوجته علا رشدي بفيروس كورونا عقب مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وكتب أحمد داوود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد إصابتي أنا وعلا بكورونا .. اذا كان احنا لسة مش متأكدين ".

وكان مهرجان الجونة السينمائي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، وكان بعضهم لم يطبق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، كما أقيم فى المهرجان أكثر من حفلة وآخرها حفل الفنان عمرو دياب ، الذى حضر فيه عدد كبير من النجوم .

وننشر لكم أسماء الفنانين الذين قاموا بالإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا بعد العودة من مهرجان الجونة:

- زينب غريب

أعلنت الفنانة زينب غريب اصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال خاصية ستوري عبر حسابها بإنستجرام.

وكتب زينب: "أنا إيجابي كورونا، اى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة أتمنى الناس كلها تكون بخير".

- مغنى الراب ويجز

أعلن مطرب الراب "ويجز" إصابته من خلال خاصية الستورى بحسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وكتب: "يا جماعة أنا حللت كورونا، وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، واحتكيت بناس كتير، وأرجوكم أى حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل ربنا يعافينا".

- سارة عبد الرحمن

أعلنت الممثلة سارة عبد الرحمن عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي وخضوعها للتحليل.

وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف. يا رب يهون على اي حد عنده/عندها كورونا و يا رب يشفي الكل.

- ريم العدل

أعلنت الإستايلست ريم العدل، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "فيسبوك".

وكتبت ريم: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف. بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي".

واختتمت منشورها: "بس أنا هعزل نفسي كده كده؛ لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

- الفنانة بسمة

أعلنت الفنانة بسمة إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.