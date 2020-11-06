هاني رمزي يجري مسحة طبية بعد مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي

وجاءت نتيجة مسحة هاني رمزي سلبية لينضم للنجوم الذين نجوا من الاصابة بفيروس كورونا، منهم الفنانة يسرا والمخرج امير رمسيس .
وعلى صعيد آخر، اعتذر الفنان هاني رمزي للجمهور الليبي، وذلك بعد أن هاجمهوه بشده عندما أعلن عن اسم فيلمه الجديد "عمر المحتار" واعتبروه إسقاطًا على البطل الليبى عمر المختار الذى حارب الاحتلال الإيطالى .
وكتب هاني عبر حسابه على فيسبوك:"أعتذر لكل اللى فهم أننا نقصد السخريه من رمز من رموز الوطن العربى عمر المختار"، مؤكدا أن "الفيلم ليس له علاقه به ونحن صناع الفيلم شاغلنا هو إسعاد الناس وليس الأساءه لأحد ولذلك سنقوم بتغيير اسم الفيلم وأسف لما حدث وأرجو قبول إعتذارى".
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